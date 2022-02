Livestream: volg de aankondiging van de Oppo Find X5-serie

Vandaag is de dag dat Oppo haar nieuwe high-end serie telefoons aankondigt. De fabrikant haalt het doek van de Oppo Find X5-serie, met onder andere de Oppo Find X5 Pro, waarbij samengewerkt wordt met Hasselblad. Je kunt zometeen de livestream bekijken, zodat je niets hoeft te missen.

Oppo Find X5-serie livestream

Aan het begin van het jaar presenteren verschillende fabrikanten hun nieuwe high-end smartphone van het jaar. Dat gaat ook Oppo doen, dat vandaag de nieuwe Oppo Find X5-serie zal laten zien. De telefoons in kwestie zijn de afgelopen tijd al meermaals uitgelegd. Zo weten we dat de Oppo Find X5 en de Pro zullen beschikken over 80W snelladen. Het Pro-model krijgt een Snapdragon 8 Gen 1 chip, terwijl de Find X5 vermoedelijk met de Snapdragon 888 op de markt komt. Daarnaast wordt veel verwacht van de camera, waarbij Oppo een speciale chip gebruikt en samenwerkt met fabrikant Hasselblad.

Natuurlijk houdt DroidApp je uitgebreid op de hoogte van de nieuwe producten die Oppo zal presenteren. De aankondiging is vandaag, 24 februari, en begint om 12:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt de livestream hieronder bekijken.