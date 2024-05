VodafoneZiggo lanceert nieuwe app voor klanten van Ziggo en Vodafone

Ben je klant bij Ziggo of Vodafone, dan kun je vanaf nu de nieuwe applicatie downloaden. De app is bedoeld voor degenen met een abonnement bij Vodafone, Ziggo of allebei. De applicatie vervangt de My Vodafone app. De Mijn Ziggo-app houdt op te bestaan.

Vodafone & Ziggo app

Klanten van Vodafone en/of Ziggo kunnen vanaf nu de vernieuwde app van de provider downloaden. Met de applicatie heb je alle informatie van je abonnementen binnen handbereik. Je kunt niet alleen de abonnementen inzien, maar ook het tegoed bekijken en je facturen downloaden. Via de app kun je eveneens 24/7 contact opnemen met de klantenservice via de chatfunctie. Klanten kunnen verder ook inzien of er storingen zijn op het netwerk.

Degenen met Ziggo kunnen eenvoudig streamingdiensten bestellen, extra zenders aanvragen of maandelijks diensten aan- of uitzetten. Ook vind je film-, serie- en tv-programma tips en kun je direct doorgaan naar het Priority aanbod. Hiermee kun je profiteren van kortingen en voorrang bij uitjes.