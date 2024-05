Sony Xperia 1 VI en Xperia 10 VI aangekondigd: dit bieden de nieuwe modellen

Twee nieuwe toestellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Sony. De Xperia-reeks wordt uitgebreid met de Xperia 1 VI en Xperia 10 VI. Wat hebben de nieuwe toestellen je te bieden? Sony belooft in ieder geval de nodige verbeteringen.

Sony met Xperia 1 VI en 10 VI

Het portfolio van Sony is uitgebreid met twee smartphones die afgelopen tijd al rondgingen in het geruchtencircuit. De Sony Xperia 1 VI en de Xperia 10 VI zijn nu officieel aangekondigd. Wat brengen de nieuwe toestellen?

Sony Xperia 1 VI

De Sony Xperia 1 VI belooft een verdere verbetering te zijn op de camera van de smartphonereeks. Zo vind je in de telelens nu de optie om 7x in te zoomen. Middels AI wordt verder de beeldkwaliteit van het scherm verder verbeterd en deze premium-smartphone biedt alles op het gebied van multimedia. De Sony Xperia 1 VI is uitgerust met Hi-Res Audio, LDAC, DSEE Ultimate en 360-graden audio. Opvallend is dat er ook een 3,5 millimeter aansluiting aanwezig is voor een headset. Tevens is de telefoon waterdicht (IP65 en IP68).

Nog even over de camera van het toestel. Sony belooft een een beeldkwaliteit op het niveau van de full-frame Alpha-camera’s, met minder ruis en een breder dynamisch bereik bij weinig licht. De hoofdcamera is een 48 megapixel 24mm hoofdlens, samen met een 16mm groothoeklens en een 85mm-170mm telelens. Deze lens beschikt ook over een macrostand voor mooie foto’s van dichtbij. Zoals eerdere geruchten al spraken; is er voortaan één camera-app en is het niet meer een wirwar aan apps voor het maken van foto’s.

De Xperia 1 VI beschikt niet langer meer over een 4K-resolutie, maar een Full-HD+ resolutie, samen met een verversingssnelheid van 1-120Hz. Sony belooft dat het toestel beschikt over een ontzettend helder beeldscherm, dat 1,5x helderder is dan bij zijn voorganger. Qualcomm levert de processor; de Snapdragon 8 Gen 3. Sony voorziet de smartphone van een 5000 mAh accu en kan zowel bekabeld als draadloos opgeladen worden. Aan het toestel hangt een prijskaartje van 1399 euro. Het toestel is vanaf juni verkrijgbaar.

Sony Xperia 10 VI

In het middensegment is er de Sony Xperia 10 VI. Dit toestel biedt volgens de fabrikant een 10% betere accuduur dan voorheen en verschillende verbeteringen op het gebied van muziek. Zo kun je het volume hoger zetten en is er een breder dynamisch bereik. Het 164 gram wegende toestel is waterdicht (IP65/IP68) en wordt geleverd met de Snapdragon 6 Gen 1 processor. Ben je graag in de weer met video’s, dan kun je aan de slag met de Video Creator-app, welke je korte video’s laat maken op basis van gemaakte foto’s en video’s.

Er zijn drie lenzen achterop, een 16mm groothoek, 26mm hoofdlens en een telelens met 52mm als brandpuntafstand. Met die lens kun je 2x optisch inzoomen. Er is optische beeldstabilisatie op zowel de fotocamera als de videocamera en dit alles kun je terugzien op het 6,1 inch Full-HD+ OLED-beeldscherm. Ook hier zien we weer een 3,5 millimeter aansluiting en verschillende audio-tools. De Sony Xperia 10 VI is er vanaf juni, voor 399 euro.