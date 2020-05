‘OnePlus 8 Pro schermproblemen duiden op hardware-probleem’

De OnePlus 8-serie is de nieuwste generatie smartphones van de fabrikant. Toch kent het niet bij elke gebruiker een vlekkeloze start. Het toestel kampt bij sommigen met schermproblemen, en die lijken nu toch niet allemaal met een software-update verholpen te kunnen worden.

OnePlus 8 Pro met hardwareproblemen?

In onze OnePlus 8 Pro review hebben we verschillende aspecten van de smartphone uitgelicht. Eén van de key-features van het toestel is het scherm, dat nog feller, sneller en beter is. Toch is het niet helemaal vlekkeloos. Bij sommige gebruikers toont het scherm een groene waas onder bepaalde omstandigheden. Ook is het zwart bij sommigen gebroken en vlekkerig, wat natuurlijk niet hoort.

Het leek aanvankelijk allemaal software-matig te zijn, maar via Reddit wordt nu duidelijk dat dit niet in alle gevallen zo is. Een medewerker van OnePlus laat in een reactie op een gebruiker weten dat het hier ook kan gaan om een hardware-probleem. Bij sommigen is met de laatste update het inderdaad verdwenen, maar bij verschillende toestellen zou dit dus niet voldoende zijn geweest.

De gebruiker van de OnePlus 8 Pro in kwestie krijgt drie opties voorgeschoteld. Hij kan kiezen om het toestel op te sturen ter reparatie, het te retourneren en het geld terug te krijgen of een nieuwe OnePlus 8 Pro aan te vragen. Het probleem lijkt niet iedereen te treffen.