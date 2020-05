OnePlus 8 Pro krijgt weer nieuwe update; OxygenOS 10.5.6 brengt camera-verbeteringen

OnePlus lijkt de smaak te pakken te hebben met het uitrollen van updates voor de 8-serie. Er staat nu een nieuwe update klaar voor de OnePlus 8 Pro. Het is de OxygenOS 10.5.6 update.

OxygenOS 10.5.6 voor OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro ontvangt haar derde update. Nadat we vorige week het al hadden over een nieuwe update voor de OnePlus 8 en de Pro, is het nu de beurt aan een update voor de OnePlus 8 Pro. Het versienummer gaat een getalletje hoger en komt uit op OxygenOS 10.5.6. Het is een update van ongeveer 159MB.

Changelog

Er worden verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder in de camera. De changelog is als volgt;

System

Fixed known issues and improved system stability

Camera

Refined the dirt detection capability to be more accurate than eveer

Improved the camera’s shooting experience with the front-camera

Improved the stability

Het wordt niet helemaal duidelijk welke systeemverbeteringen precies doorgevoerd zijn met de OxygenOS 10.5.6 update. Het lijkt erop dat de groene tint over het scherm van de Pro, die opduikt bij enkele gebruikers, nog niet aangepakt is.

Gebruikers van de OnePlus 8 Pro krijgen de update vanaf nu aangeboden. Als deze beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Leestip > review van de OnePlus 8 Pro