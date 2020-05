OnePlus 8 en 8 Pro krijgen grote update: april-patch, display- en camera-fix en meer

Er staat een grote update klaar voor de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8. Beide smartphones ontvangen een nieuwe beveiligingsupdate, samen met volop verbeteringen. We zetten de details op een rij.

April-update voor OnePlus 8 en 8 Pro

De twee toptoestellen van OnePlus worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het gaat om een OxygenOS-update voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Allereerst is er de beveiligingsupdate van april 2020. Daarnaast kent de update een groot aantal optimalisaties en verbeteringen. Zo belooft OnePlus in ieder geval verbeteringen in het accuverbruik, de camera en het WiFi-netwerk.

De versie verschilt per toestel en per regio. De OnePlus 8 Pro krijgt in ieder geval OxygenOS 10.5.8. De Europese OnePlus 8 krijgt OxygenOS 10.5.6 als update, de internationale OnePlus 8 krijgt OxygenOS 10.5.7 als versie. We hebben de changelog van de grootse update hieronder voor je neergezet;

System

Optimized touch and interaction experience

Improved power consumption performance of the system

Improved the video playing effect when in low brightness (8 Pro only)

Improved system stability and fixed general issues

Updated Android Security Patch to 2020.04



Bluetooth

Improved stability and compatibility of Bluetooth connection

Camera

Optimized the HDR video effect (8 Pro only)

Improved the shooting experience with Camera and improved stability

Network

Enable 5G for Telia Norway (EU only)

Improved the performance and stability of Wi-Fi

Improved the stability of communication

Optimized network latency for online games and improved the smoothness

OnePlus rolt de updates gefaseerd uit. Hierdoor kan het zijn dat het even duurt voordat de update beschikbaar komt. Dit kan in de komende dagen gaan gebeuren. Als de update er voor jouw toestel is, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

