OnePlus werkt aan eigen draadloze oortjes, zoals de AirPods

AirPods van Apple zijn al sinds jaar en dag onder een groot publiek populair. Ze zijn draadloos en hebben handige features. Onder andere Apple en Huawei hebben al zulke oortjes, nu werkt ook OnePlus aan een vergelijkbare accessoire.

‘AirPods’ van OnePlus

De oortjes die er uitzien als opzetborstel van een tandenborstelmerk, de AirPods. Die kennen we allemaal wel van Apple. Ook Huawei heeft een vergelijkbare headset in het portfolio, onder de naam FreeBuds. Volgens de berichten is OnePlus van plan om in juli ook een variant op de AirPods uit te brengen, mogelijk samen met de lancering van de OnePlus Z.

Actual design not just an illustration. https://t.co/xtnU6oZHN1 — Max J. (@MaxJmb) May 15, 2020

Max J, een bron die vaker vroegtijdig informatie deelt, plaatst samen bij het bericht een foto. Dit zou niet enkel slechts ter illustratie zijn, maar juist ook een goed beeld geven van wat we van de headset van OnePlus kunnen verwachten. De fabrikant heeft dus goed gekeken naar wat de concurrenten hebben bedacht. Verdere specificaties of de naam van het product zijn nog niet bekend. Mogelijk horen we dus in juli meer van de Chinese fabrikant.

