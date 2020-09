OnePlus Nord krijgt update vol verbeteringen; OxygenOS 10.5.7

OnePlus is begonnen met de uitrol van alweer de vijfde update voor de OnePlus Nord. De meer betaalbare smartphone van de fabrikant wordt voorzien van OxygenOS 10.5.7. Met deze update worden een hoop verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd.

OnePlus Nord: OxygenoS 10.5.7

Gebruikers van de OnePlus Nord kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. OnePlus is gestart met de verspreiding van de OxygenOS 10.5.7 update. Met deze update worden zover bekend geen nieuwe features toegevoegd, maar gaat het vooral om verbeteringen en optimalisaties die doorgevoerd worden. Zo moet de telefoon nog prettiger werken.

We zien bijvoorbeeld dat er verbeteringen zijn voor het accuverbruik, de 4K 60fps videostabilisatie van de front-camera, is de kalibratie van het scherm verbeterd en geldt dit ook voor de stabiliteit van telefoongesprekken. De changelog van de OxygenOS 10.5.7 update voor de OnePlus Nord hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Changelog

Power Improved general power consumption

Camera Improved 4k 60 FPS video stabilization of front camera Improved image clarity of macro camera

Display Improved general display calibration

Bluetooth Improved Bluetooth connection stability

Network Improved voice call stability



Het kan even duren voordat de update bij iedere gebruiker aangereikt wordt. Doorgaans duurt dit enkele dagen. Als je de update kunt downloaden, krijg je een melding op je toestel.