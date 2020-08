OnePlus rolt OxygenOS 10.5.5 uit naar OnePlus Nord

Voor de OnePlus Nord heeft de fabrikant een nieuwe update klaargezet. Het is OxygenOS 10.5.5 waarbij een groot aantal verbeteringen worden doorgevoerd.

OxygenOS 10.5.5 voor Nord

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de OnePlus Nord. Het is de vierde update voor het toestel, sinds het toestel eerder deze maand uitgebracht werd in ons land. De smartphone hebben we eerder uitgebreid besproken in onze OnePlus Nord review. Voor 399 euro heb je namelijk een heel fijn toestel.

Nu staat er een nieuwe update klaar, OxygenOS 10.5.5. Met deze update worden een hoop verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben met name te maken met de camera en het systeem zelf. Jan laat aan DroidApp weten dat zijn Nord inmiddels de update binnen heeft gekregen.

Changelog

De changelog van de update hebben we hieronder neergezet;

System

Fixed the freeze issue with media volume adjustment interface

Fixed the system reboot issue when free-form enabled

Fixed the issue with OnePlus Notes always running in background

Camera

Improved the photo clarity when shooting indoor and under various settings with front camera

Improved the photo clarity with macro mode

Power

Enhanced charging speed to improve user experience