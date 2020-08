OnePlus Nord: OxygenOS 10.5.4 brengt verbeteringen voor display en camera

OnePlus heeft onlangs de nieuwe OnePlus Nord uitgebracht, waaronder in Nederland. Er was door de fabrikant al begonnen met het verspreiden van twee updates, nu is het tijd voor een derde update; OxygenOS 10.5.4.

OxygenOS 10.5.4 voor Nord

De OnePlus Nord is een fantastisch fijne smartphone, zo schreven we in onze uitgebreide OnePlus Nord review. Het toestel heeft veel te bieden voor een nette prijs. Toch ziet OnePlus nog kansen om het toestel nog verder te verbeteren. De fabrikant brengt namelijk de derde update uit voor de smartphone. Het gaat om de update naar OxygenOS 10.5.4.

De update naar OxygenOS 10.5.4 brengt een reeks verbeteringen die onder andere betrekking hebben op de camera van het toestel. Tevens zijn er nog andere optimalisaties doorgevoerd. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Improved launch speed of Gallery Improved display experience Fixed issue of background music pausing when launching front camera



Camera Improved quality of video calls Improved color accuracy and white balance for low-light selfies Improved vibrancy and color accuracy of macro camera



De update wordt vanaf nu uitgerold naar de OnePlus Nord. Het kan echter enkele dagen duren voordat deze update bij iedere bezitter binnen komt rollen.