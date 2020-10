OnePlus Nord N10 en goedkope N100 ontdekt: worden maandag aangekondigd

OnePlus lijkt nog deze maand twee nieuwe smartphones aan te willen kondigen. Het gaat om de Nord-serie die uitgebreid wordt met de N10 en N100. De laatste wordt een goedkope smartphone.

OnePlus N10/N100

Het gaat ineens in een stroomversnelling bij OnePlus. De fabrikant komt nog deze maand met de aankondiging van twee nieuwe smartphones. De toestellen zouden de namen OnePlus Nord N10 en Nord N100 krijgen. De aankondiging zou zelfs gepland staan voor 26 oktober, komende maandag.

De OnePlus Nord N10 zou voorzien zijn van 5G-ondersteuning. Het toestel komt op de markt met een 6,49 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Het is niet bekend of dit een OLED of een LCD-scherm wordt. Daarbij krijgt het toestel een Snapdragon 690 chipset, 6GB RAM en 128GB opslagruimte. De telefoon krijgt een quad-camera; voorzien van 64MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en twee 2MP sensoren. Tot slot komt het toestel met een 4300 mAh accu en komt de OnePlus Nord N10 natuurlijk met OxygenOS.

OnePlus Nord N100

Dan is er ook nog de OnePlus Nord N100. Deze moet het goedkoopste OnePlus-toestel allertijden worden. Naar verluidt krijgt de smartphone een 6,52 inch HD+ LCD-scherm, een Snapdragon 460, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Daarbij zou OnePlus gekozen hebben voor een 5000 mAh accu en een triple-camera. Deze omvat een 13 megapixel hoofdcamera, 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor.

De prijzen van de twee smartphones zouden onder die van de OnePlus Nord komen te liggen. Dat toestel heeft een adviesprijs van 399 euro. We verwachten stiekem dat de OnePlus Nord N10 voor 299 euro op de markt komt en de N100 voor een bedrag rond de 200 euro.

We weten niet zeker of de nieuwe smartphones ook naar Nederland komen. Doorgaans teast OnePlus namelijk al een hoop voordat de aankondiging er is. We achten de kans aanwezig dat OnePlus de toestellen eerst voor India aankondigt, maar wie weet wat OnePlus in petto heeft voor ons. We houden je op de hoogte.