OnePlus 9 Pro renders duiken op: dit weten we tot nu toe

OnePlus komt begin volgend jaar met de nieuwe OnePlus 9-serie. De OnePlus 9 Pro zien we nu voor de eerste keer op renders. Wat kunnen we daaruit opmaken?

OnePlus 9 Pro in renders

De nieuwe OnePlus 9-serie zou volgens de berichten eerder moeten verschijnen dan we van OnePlus gewend zijn. Het meest recent uitgebrachte toestel was de OnePlus 8T en die besproken we eerder in de OnePlus 8T review.

Nu is er dus nieuws over de OnePlus 9 Pro. De smartphone wordt uitgetekend door leaker OnLeaks. De renders zijn gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie over de nieuwe high-end smartphone van de fabrikant.

Heel veel informatie is niet bekend. De bron heeft het alleen over een 6,55 inch beeldscherm dat doorloopt aan de zijkanten. Qua achterkant doet hij ons erg denken aan de Galaxy S20 FE van Samsung. Het design zelf doet ook erg denken aan de OnePlus 8T. De achterkant is vervaardigd uit glas, de zijkant is metaal. Ook de fijne alert slider is er weer aanwezig.

Gezien de voortgang bij de concurrenten en bij OnePlus zelf, hebben wij ook wat vermoedens. Zo denken we dat het toestel razendsnel opladen meekrijgt (de 8T kreeg 65W), ook draadloos laden en een nieuwe Snapdragon-chipset lijkt aanwezig.

Waar de 8-serie in april aangekondigd werd, kunnen we volgens de bron de OnePlus 9-serie in maart 2021 verwachten. Nog een paar maandjes geduld dus.