‘OnePlus 9 wordt eerder aangekondigd dan verwacht’

Met de aankondiging van de OnePlus 8T nog vers in het geheugen, gaan de eerste berichten alweer rond over de OnePlus 9. Volgens de geruchten wordt deze smartphone eerder aangekondigd dan wat we normaal gewend zijn van de fabrikant.

Komt de OnePlus 9 eerder?

Het ziet er naar uit dat OnePlus volgend jaar op een eerder moment de nieuwe OnePlus 9 aan gaat kondigen. Doorgaans presenteert OnePlus haar nieuwe high-end toestellen in april, maar de concurrenten zitten ook niet stil. Onlangs kwam bijvoorbeeld het nieuws naar buiten dat Samsung in januari haar nieuwe Galaxy S21/S30 wil aankondigen.

Het plan zou nu zijn dat OnePlus in maart haar nieuwe OnePlus 9 aankondigt. Het is nog te vroeg om te zeggen of het wederom twee modellen zijn die gepresenteerd worden. Als dat het geval is, zullen we in maart de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro gaan zien. De fabrikant komt naar alle waarschijnlijkheid op termijn ook met de nieuwe OnePlus Nord N10.

Door het naar voren halen van de introductiedatum heeft OnePlus langer de tijd om het toestel te verkopen. Daarnaast kondigen rond die periode meer fabrikanten hun nieuwe smartphone aan, en hoopt het zo beter te concurreren. Specificaties en details zijn nog niet bekend. Wel is het de verwachting dat de telefoon beschikt over Warp Charge 65, waarmee je razendsnel kan laden. Verder verwachten we weer een scherm met hoge frequentiesnelheid en een razendsnelle Snapdragon-chipset.