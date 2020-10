OnePlus 8T krijgt eerste update: OxygenOS 11.0.1.2

Vanaf dinsdag is de nieuwste smartphone van OnePlus officieel verkrijgbaar, en gelijk vanuit de doos staat een nieuwe update klaar. Wat kan je met OxygenOS 11.0.1.2 voor de OnePlus 8T verwachten voor verbeteringen?

OnePlus 8T krijgt OxygenOS 11.0.1.2

Heb je de nieuwe OnePlus 8T besteld, dan kan het zomaar zijn dat je direct een nieuwe update kunt binnenhalen voor het toestel. We hebben de smartphone onlangs uitgebreid besproken in onze OnePlus 8T preview. De fabrikant heeft namelijk deze update gisteravond vrijgegeven voor de nieuwe smartphone die morgen uitgebracht wordt in Nederland. De update brengt OxygenOS 11.0.1.2.

Met de nieuwste update, die een grootte heeft van 355MB worden een reeks verbeteringen doorgevoerd, voor een nog betere gebruikerservaring. De verbeteringen hebben betrekking op het systeem, de camera en het netwerk. OnePlus heeft een verbetering doorgevoerd in het ontgrendelen tijdens het actief zijn van Ambient Display. Daarnaast heeft OnePlus de accuduur geoptimaliseerd en is de stabiliteit van de verbindingen met de update aangepakt.

Met OxygenOS 11.0.1.2 wordt bij de OnePlus 8T ook wat gedaan aan de camera. De Nightscape Mode voor de video is verbeterd, net als de accuraatheid van de witbalans onder verschillende omstandigheden. Tot slot is de stabiliteit van de camera-app beter geworden na de update.