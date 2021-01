Samsung rolt nieuwe update uit voor Galaxy S10: fix voor Android 11

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de toestellen uit de Galaxy S10-familie. De update naar Android 11 wordt hervat, en voor degenen die al Android 11 draaien, zien een verbetering tegemoet.

Galaxy S10 met nieuwe update

Eerder deze maand werd bekend dat de uitrol van Android 11 gestaakt werd voor de Samsung Galaxy S10-serie. Er waren namelijk wat vervelende bugs gevonden die eerst verholpen moesten worden. Het merendeel van de S10-bezitters in Nederland had deze update waarschijnlijk al, omdat deze al even beschikbaar was.

Nu hervat Samsung de uitrol van de update. Peter laat aan DroidApp weten dat voor degenen waarbij de Galaxy S10 al op Android 11 draaide, nog een nieuwe update is uitgebracht. Hierbij zien we de volgende verbeteringen;

De stabiliteit van de camera is verbeterd

WiFi-verbinding en stabiliteit verbeterd

De beveiliging van het apparaat is verbeterd

Samsung heeft dus de bugs opgelost en rolt vanaf nu deze update uit. Het beveiligingsniveau blijft op de januari-patch staan. De update heeft een grootte van 163,05MB en wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e. Je ontvangt een notificatie als de update voor je toestel klaarstaat.

