Samsung Galaxy S10-serie krijgt Android 11 met One UI 3.0

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S10, S10+ of S10e. Samsung is in Nederland en België begonnen met het uitrollen van de nieuwe update; de update naar Android 11.

Samsung Galaxy S10 krijgt Android 11

Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de toestellen uit de S10-serie. De Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e ontvangen vanaf nu de update naar de nieuwste Android-versie, samen met een reeks verbeteringen die we terugzien in One UI 3.0. Dankzij de nieuwe versies maak je voortaan gebruik van de verbeterde notificaties, chat-bubbels en meer privacy-instellingen. Bij de update zit beveiligingsupdate januari 2021.

Op de laatste dag van december werd de Galaxy S10 Lite al voorzien van Android 11, nu is dus de rest van de S10-serie aan de beurt. In een eerder schema liet Samsung weten dat de S10-serie in januari aan de beurt was voor Android 11, dat werd onlangs verplaatst naar februari, maar van de officiële Samsung schema’s blijkt niet heel veel te kloppen. De update naar Android 11 komt steeds wat eerder. Patrick heeft de update inmiddels reeds binnen.

Wanneer de update voor jouw smartphone beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je Galaxy S10. Eventueel kun je via instellingen > software-update ook handmatig controleren of je de update reeds kunt binnenhalen.

