Samsung rolt Android 11 update uit naar Galaxy S10 Lite

Alweer wordt er een model van Samsung toegevoegd aan de lijst smartphones met Android 11. De fabrikant rolt de update nu uit voor de Galaxy S10 Lite.

Galaxy S10 Lite krijgt Android 11

Begin dit jaar lanceerde Samsung de Galaxy S10 Lite, samen met de Note 10 Lite. De smartphonefabrikant bracht de telefoon uit met Android 10, en nu is het tijd voor een grootse update. In Nederland en België staat Android 11 klaar voor de smartphone.

Het is opvallend dat de goedkopere Lite deze update al mag ontvangen. De rest van de Galaxy S10-serie is nog in afwachting van de update. Opnieuw zien we dat Samsung met de uitrol van deze update sneller is dan haar eigen planning. Eigenlijk stond deze namelijk pas voor januari gepland.

De update is ruim 2,1GB groot en brengt allereerst Android 11. Daarbij zien we One UI 3.0, de nieuwste versie van de Samsung skin en is er beveiligingsupdate december 2020. Door dit mooie pakket is de Galaxy S10 Lite helemaal up-to-date.

De nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Denk aan verbeterde notificaties, meer privacy-instellingen, het bedienen van smart home apparaten via het power-menu en chat-bubbels. Verder is de apparaatbeheer-toepassing wat uitgebreid met een betere spaarstand. Ook kun je nu tweemaal tikken op een lege plek in het scherm, om vervolgens het toestel te vergrendelen.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.