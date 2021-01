Samsung staakt uitrol van Android 11 voor de Galaxy S10-serie

Samsung begon halverwege deze maand met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy S10-serie. De verspreiding van de nieuwe Android-versie voor de Galaxy S10, S10+ en S10e is echter nu stilgelegd.

Android 11 voor Galaxy S10-serie gestaakt

De update naar Android 11 voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie werd een ruime week geleden uitgerold in Nederland. Velen zullen inmiddels de update al gedownload hebben. Degenen die dat nog niet hebben gedaan, kunnen dat nu even niet doen. Samsung heeft de uitrol van de update stilgelegd omdat er verschillende problemen zijn gevonden in Android 11 voor de drie smartphones. Duidelijk is dat de uitrol van de Galaxy S10 Lite niet stilgelegd is. Voor dat toestel verscheen de update op de laatste dag van december en gaat het om een andere softwareversie.

Samsung zelf heeft officieel geen reactie gegeven, maar aan de hand van verschillende berichten op het internet wordt al snel het één en ander duidelijk. Verschillende bezitters van een toestel uit de Galaxy S10-serie kampen met verschillende problemen. Zo zou bij sommigen het toestel enorm warm worden. Daarnaast melden gebruikers zich met wazige foto’s.

Samsung zal nu werken aan een oplossing om de problemen op te lossen. Heb je een Galaxy S10 die reeds draait op Android 11, dan verandert er niets. Mogelijk rolt Samsung binnenkort een update uit die een fix brengt voor het probleem.

