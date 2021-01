Samsung rolt Android 11 uit voor Note 10-serie; S10 Lite krijgt januari-patch

Updates voor verschillende Samsung Galaxy-apparaten. De update naar Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de Note 10-serie. Daarnaast is er ook een nieuwe beveiligingsupdate voor de Galaxy S10 Lite.

Android 11 voor Galaxy Note 10 en Note 10+

Twee smartphones van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe grote update. De Samsung Galaxy Note 10-serie, bestaande uit de Note 10 en Note 10+ worden nu bijgewerkt naar Android 11, de nieuwste versie van Android. Bastiaan maakt melding bij ons van de update, die ook direct One UI 3.0 brengt, welke tevens de nieuwste versie van de skin van Samsung. De update brengt een hoop nieuwe functies, waaronder verbeterde en vernieuwde meldingen, chat-bubbels, schermopname, eenmalige machtigingen en nog veel meer.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+.

Januari-update voor S10 Lite

Een andere update staat klaar voor de Samsung Galaxy S10 Lite. Lezers melden ons dat ze op hun smartphone de beveiligingsupdate van januari 2021 binnenkrijgen. Dit is op moment van schrijven de meest recente patch die door Google is verspreid. Deze update bevat tientallen verbeteringen in de beveiliging van Android, maar ook patches van Samsung.

In december werd de Galaxy S10 Lite al voorzien van de update naar Android 11.

