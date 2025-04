Sony Xperia 1 VII in renders: kiest het merk voor een nieuw ontwerp?

De nieuwste high-end smartphone van Sony is te zien in renders. De beelden tonen de nieuwe Sony Xperia 1 VII. Al jaren is het ontwerp van Sony-toestellen hetzelfde; is dat dit jaar anders, of kunnen we grotendeels hetzelfde verwachten?

Sony Xperia VII in renders

OnLeaks heeft beelden gepubliceerd van de nieuwe high-end smartphone van Sony. De nieuwe telefoon zal de naam Sony Xperia 1 VII krijgen, ofwel de zevende generatie van dit model. Om direct de spanning weg te halen; Sony lijkt voor vrijwel hetzelfde ontwerp te kiezen als voorgaande jaren. Dit betekent een vrij lang toestel, geen notch maar een zwarte balk en een iets uitstekende cameramodule met daarin drie lenzen.

Met eerdere generaties van de Xperia 1-serie koos Sony al voor deze vormgeving en werd toen al gezien als ‘wat uit de tijd’. Dat verandert niet met de nieuwe Xperia VII. Het enige voordeel is dat je het volledige scherm kunt gebruiken, en deze niet gestoord wordt door een cameragat of een notch, zoals we bij veel toestellen vandaag de dag zien. De vingerafdrukscanner zal nog altijd niet in het scherm verwerkt worden, maar te gebruiken zijn middels de power-button aan de zijkant. Volgens de bron komt de Sony met een sleuf voor een simkaart waarin ook een geheugenkaart kan. De Sony Xperia VII krijgt verder de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Als de berichten kloppen, dan komen de afmetingen van de nieuwe telefoon uit op 161,9 x 74,5 x 8,5 millimeter, en dit is op enkele millimeters na gelijk aan dat van de huidige Xperia 1 VI. Sony voorziet de telefoon van de Snapdragon 8 Elite chipset en waarschijnlijk een Full-HD+ scherm. Dit is opvallend, omdat de 1-serie juist eerder voorzien werd van een 4K-scherm, maar dat is al even niet meer. Sony zou de smartphone uitrusten met een 5000 mAh batterij, met 30W laden. Voor de foto’s is er een 48 megapixel hoofdcamera, samen met een 12MP periscoop telelens en een 12MP groothoeklens. Ook is er een 12 megapixel selfiecamera.

De nieuwe telefoon krijgt 12GB/16GB RAM-geheugen, samen met 256GB/512GB opslagruimte. De prijs zou starten bij 1399 dollar en de release zou gepland staan voor mei.