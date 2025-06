Android 16 QPR1 Beta 2 uitgebracht: dit is nieuw en verbeterd

Google heeft gisteren de stabiele versie van Android 16 uitgebracht. Echter gaat Google gewoon door met het uitbrengen van nieuwe testversies. Nu is Android 16 QPR1 Beta 2 uitgebracht, en deze versie brengt verschillende verbeteringen die je kunt ervaren.

Android 16 QPR1 Beta 2

Een nieuwe testversie van Android 16 is door Google uitgebracht. Hoewel Google de definitieve versie van Android 16 gisteren is uitgebracht, gaan de testen door. De nieuwste update die vanaf nu gedownload kan worden is Android 16 QPR1 Beta 2. De update krijgt verschillende verbeteringen die beschikbaar zijn voor de testers met een Pixel 6 of nieuwer.

Voor de Pixel-bezitters brengt de update ook de Connected Display-functie. Met een Pixel 8 of Pixel 9 kun je een extern scherm aansluiten via een DisplayPort, zodat je daarop Android kan gebruiken. De changelog met de bugfixes van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Auto dark theme is not working

Now playing is crashing when selecting a track

Camera frequently fails to launch

Shortcuts for newly-downloaded apps aren’t automatically added

Home button not working on app list UI

“More wallpapers” button misaligned in wallpaper settings

Gemini fails to work on the lockscreen

