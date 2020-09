LG Wing met draaibaar scherm aangekondigd: komt naar Nederland

We hebben hem meermaals voorbij zien komen, nu is het zover; de LG Wing is aangekondigd. Bijzonder aan het toestel is het draaibare scherm. De telefoon komt ook naar ons land.

LG Wing aangekondigd

LG brengt met regelmaat toestellen uit die een bijzondere formfactor hebben. De LG Wing past prima in dat rijtje thuis, want de telefoon kenmerkt zich door het draaibare scherm. Nu is de smartphone officieel aangekondigd en goed nieuws; we kunnen hem ook in Nederland verwachten.

Volgens LG kunnen gebruikers naadloos en op elk moment schakelen tussen het standaard scherm en de draaimodus. De hele voorkant van de LG Wing kan 90 graden met de klok mee draaien, onderaan verschijnt dan een tweede scherm met een 3,9 inch. Je kunt zo meerdere apps tegelijkertijd openen, of de mogelijkheden van één app verder uitbreiden. Je kunt bijvoorbeeld een video bekijken via de YouTube-app, en zie je op het tweede scherm reacties.

Ook kun je in het gedraaide scherm een video kijken, terwijl je op het andere scherm bijvoorbeeld aan de slag kunt met het zoeken van informatie over acteurs. Of je kunt gewoon lekker de film bespreken via de chat met je vrienden. Dankzij de functie Multi-app kun je standaard twee apps openen op de twee schermen. Het draaibare scherm van de LG Wing kan ook handig zijn tijdens het navigeren, waarbij de focus blijft op de navigatie, en geeft het andere scherm je toegang tot oproepen en dergelijke.

Heb je het scherm uitgedraaid, dan kun je Grip Lock activeren. Hiermee geeft het tweede scherm nuttige informatie zoals het weer, de datum en tijd en worden onbedoelde aanrakingen genegeerd. Daarbij zorgt de dergelijke form-factor voor extra grip op het toestel, wat handig kan zijn bij het filmen.

Specificaties

De LG Wing heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk, heeft een Snapdragon 765G processor, 8GB RAM en 128/256GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 2TB. Daarbij is er voorop een 6,8 inch Full-HD+ P-OLED scherm, het tweede is een 3,9 inch display met een resolutie van 1240 x 1080 pixels en LG spreekt daarbij over G-OLED.

Verder zien we bij de LG Wing een 32 megapixel pop-up front-camera en is er een triple-camera. Deze biedt een 64MP lens (f/1.8), 13MP groothoeklens (f/1.9) en 12MP telelens (f/2.2). Deze camera biedt verschillende opties, waaronder optische beeldstabilisatie. De Wing draait op Android 10, heeft een 4000 mAh accu, met draadloos laden, in-display vingerafdrukscanner en IP54 certificering.

LG laat ons weten dat de LG Wing in het vierde kwartaal van 2020 uitgebracht wordt. De prijs is helaas nog niet gedeeld. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.