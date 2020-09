LG Wing in video: zo werkt het bijzondere schuif-mechanisme

LG komt binnenkort met de LG Wing, de nieuwste smartphone van de fabrikant. Het toestel krijgt een bijzonder flip-design, maar hoe werkt het? Dat wordt nu duidelijk in een video.

LG Wing in video

Op 14 september zal LG haar nieuwste smartphone presenteren; de LG Wing. Deze bijzondere smartphone hebben we al meermaals voorbij zien komen in het geruchtencircuit. Het toestel krijgt namelijk een flip-design waarbij je een soort van ‘T’ te zien krijgt en ligt een horizontaal scherm over het verticale scherm.

Wat opvalt zijn de dikke schermranden van de Wing. Het schuifmechanisme zit interessant in elkaar, en de werking ervan is te zien in onderstaande korte video. Op 14 september zullen we alle details te weten komen. Het is nog even afwachten of de smartphone ook naar Nederland komt. De naam van het toestel is door LG al wel bevestigd.