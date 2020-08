LG Wing duikt opnieuw op: dit wordt de prijs van de telefoon

LG lijkt er geen geheim van te maken dat het werkt aan een smartphone met een draaibaar scherm. De LG Wing zien we nu opnieuw, en krijgen we ook informatie over de prijs.

LG Wing opnieuw gespot

We zagen vorige week al de eerste video van de LG Wing, de nieuwe telefoon van LG met een draaibaar scherm. Opnieuw is er nu nieuws over het toestel. Het gaat om een nieuwe video waarin te zien is dat er een game gespeeld wordt op de smartphone, welke doet denken aan Mario Kart 7.

Daarnaast is er meer informatie opgedoken over de prijs van de smartphone. In de Verenigde Staten zou de LG Wing een prijs krijgen van 1000 dollar. Het is op dit moment niet bekend of de smartphone ook in Europa uitgebracht gaat worden. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.