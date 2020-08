LG Wing: dual-screen flip-smartphone toont zich in video

LG lijkt te werken aan een nieuwe smartphone met een flip-design. De telefoon is nu werkend te zien in een video, zodat we een goed beeld krijgen van het toestel.

LG Wing in video

De nieuwe smartphone van LG is opgedoken in een video. Het gaat om een LG-toestel met een zogenaamd flip-design, waarbij je het scherm kunt draaien. In mei doken de eerste berichten op over het nieuwe toestel en nu zien we hem dus in levende lijve. Duidelijk is dat het toestel dus twee schermen krijgt, waarbij het tweede, kleinere scherm extra functies aanbiedt zoals het aannemen van een oproep of het bedienen van de muziekspeler.



LG heeft al ervaring met twee schermen in een toestel, al zagen we die in dat geval terug in een case. Deze zit echt vast aan het toestel zelf. Het tweede scherm zit onder de eerste en kan naar buiten worden gedraaid. Naar verwachting is het hoofdscherm 6,8 inch groot, terwijl het kleine scherm uitkomt op 4,0 inch. Daarnaast wordt gesproken over de Snapdragon 765G processor.

Zodra er meer bekend is over de smartphone, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.