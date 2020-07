LG gaat LG UX 10 (ofwel Velvet UI) uitrollen naar oudere toestellen

Verschillende toestellen van LG zullen een nieuwe update krijgen waarbij de nieuwe interface doorgevoerd wordt. Het gaat om de nieuwe LG UX 10 skin, die ook wel Velvet UI wordt genoemd.

LG UX 10 skin naar oudere toestellen

In totaal krijgen zes smartphones van LG de nieuwste skin aangeboden, die we voor het eerst zagen bij de LG Velvet. Deze stijlvolle smartphone hebben we eerder besproken in de uitgebreide LG Velvet review.

Kenmerken van de nieuwe skin zijn bijvoorbeeld meer personalisatiemogelijkheden. Hierbij kun je de kleuraccenten aanpassen van de meldingsbalk, verbeteringen in de oproepinterface en vernieuwingen in de volume-instellingen. Volgens LG wordt de nieuwe skin positief ontvangen en is daarom besloten het ook voor oudere toestellen beschikbaar te stellen.

LG heeft in een Koreaanse blogpost bevestigd dat het de nieuwe skin uitrolt voor zes smartphones, waaronder de LG G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG V40 ThinQ en ook de LG G7 ThinQ. Of de in Nederland uitgebrachte LG G8X en LG G8s ook deze update krijgen is onduidelijk. Daarnaast laat LG in deze post niks los over de uitrol van de update naar meer landen. Dus we moeten tot nu toe nog even hopen.