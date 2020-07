LG brengt zelfreinigende earbuds ‘Tone Free’ uit in Nederland

Headsets zijn er in vele soorten en maten. LG heeft nu bekend gemaakt dat het zelfreinigende oordopjes uit gaat brengen in Nederland. Hoe werkt dat precies?

Zelfreinigende oordopjes

De LG Tone Free is een nieuwe set headsets, of beter gezegd earbuds. Volgens de fabrikant zijn ze voorzien van levensecht geluid van realistische en heldere kwaliteit. De Tone Free earbuds hebben vier geluidspresets die zorgen voor de beste luisterervaring en ook hebben ze een ergonomisch ontwerp. Je kunt enkele acties uitvoeren door op een earbud te tikken.

LG brengt twee modellen uit; de HBS-FN4 en de HBS-FN6. Het meest bijzonder is de FN6, dit is namelijk een zelfreinigende headset. Deze wordt geleverd met een LG UVnano oplaadcase. Hiermee wordt het product in 5 minuten opgeladen en tevens worden bacteriën verwijdert met UV-licht. De standaard accuduur is 6 uur, met de oplaadcase is dat 18 uur langer.

De FN4 zonder zelfreiniging is er vanaf 3 juli voor 99,00 euro, de FN6 krijgt een prijskaartje van 149,00 euro. Ze zijn te koop bij Coolblue.