LG Velvet vanaf nu verkrijgbaar: dit moet je erover weten

Goed nieuws voor degenen die hebben zitten wachten op de LG Velvet. De fabrikant heeft haar nieuwe krachtige 5G-smartphone uitgebracht in ons land. Het toestel laat zich herkennen door een fraai design.

LG Velvet in Nederland

De LG Velvet is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de database van DroidApp. De smartphone werd in mei aangekondigd en van het weekend hebben we onze uitgebreide LG Velvet review gepubliceerd. Helemaal enthousiast na het lezen van de review, dan kun je nu direct het toestel zelf bestellen.

LG heeft de Velvet een design meegegeven dat geïnspireerd is op de natuur, zo moet de opstelling van de camera op regendruppels lijken. Het toestel heeft prima specificaties voor een nette prijs. Er is een 6,8 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarbij is er ondersteuning voor het 5G-netwerk en is er de snelle Snapdragon 765G processor. De 4300 mAh accu gaat lekker lang mee en kan niet alleen snel maar ook draadloos opgeladen worden. Het toestel is waterdicht en de Velvet wordt geleverd met een triple-camera.

Je kunt de LG Velvet kopen voor 649 euro. De smartphone is verkrijgbaar bij Bol.com, KPN, Belsimpel en Mobiel.