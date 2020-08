LG G7 ThinQ: Android 10 eindelijk uitgerold in Nederland

Ben je in het bezit van de LG G7 ThinQ, dan is er goed nieuws te melden. De smartphone van de Koreaanse fabrikant wordt vanaf nu voorzien van de langverwachte update naar Android 10.

Android 10 voor LG G7 ThinQ

De LG G7 ThinQ werd in mei 2018 uitgebracht en is dus al weer zo’n ruime twee jaar op de markt. Gebruikers van het toestel worden nu toch wel verrast door een nieuwe update voor de smartphone. Rowdy laat aan DroidApp weten dat zijn toestel de update naar Android 10 binnen heeft mogen halen.

Android 10 brengt een hoop verbeteringen mee, zoals het volledige donkere thema, de slimme acties bij notificaties. nieuwe gestures en permissies die je per app aan kunt passen. Rowdy laat verder weten dat het verder geen grote veranderingen meebrengt, al zijn sommige kleuren wat feller geworden. PC-software, waar in eerdere berichten over gesproken werd, zoals bij Samsung DeX lijkt niet aanwezig te zijn.

LG brengt met de update voor de LG G7 ThinQ ook nog een nieuwere beveiligingsupdate mee, de patch van juli 2020. Dit is de op één na laatst uitgebrachte security-patch. Met deze leeftijd en het updatebeleid van LG kennende, is het niet zeker of er in de toekomst nog meer (beveiligings-)updates uitgerold worden naar de G7.

Wanneer de update voor je LG G7 ThinQ beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. De update heeft een grootte van circa 1,7GB en kan via WiFi gedownload worden.