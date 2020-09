LG teast ‘Wing’ smartphone voor aankondiging op 14 september

We hebben meer duidelijkheid over wanneer we een nieuwe smartphone van LG kunnen verwachten. Het gaat om de LG Wing, met draaibaar scherm. De aankondigingsdatum kan in de agenda gezet worden.

LG aankondiging op 14 september

De LG Wing hebben we meermaals voorbij zien komen in het geruchtencircuit, maar nu is er meer definitief over het toestel. De fabrikant laat in een video weten dat we op 14 september een nieuwe aankondiging kunnen verwachten van het toestel. De smartphonefabrikant spreekt over “Explorers across the world, celebrate with us on the 14th as we unveil our newest device to the world. Discover the unexplored – to unearth the new and unexpected ways of enriching your life through LG.”

We zien ook de duidelijke Wing-vorm zoals we de smartphone eerder zagen. Het kan haast niet anders dat we dus op die datum de LG Wing gaan zien.