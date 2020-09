LG Velvet onderworpen aan duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is het toestel?

LG bracht eerder dit jaar de LG Velvet uit, een stijlvolle smartphone met prima specificaties. Nu zien we het toestel in de duurzaamheidstest.

LG Velvet duurzaamheidstest

JerryRigEverything is bekend van zijn vele video’s waarin de duurzaamheid van smartphones aan een test onderworpen wordt. Nu is de LG Velvet aan de beurt, waarbij gekeken wordt naar de kwetsbaarheid van het toestel.

We hebben de telefoon eerder uitgebreid besproken in de LG Velvet review. In de video wordt duidelijk dat het toestel zich ondanks dat het geen high-end is, zich prima staande houdt. Meer zullen we niet direct verklappen, je kunt de video van de LG Velvet direct hieronder bekijken.’