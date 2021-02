LG ziet omzet smartphonetak enorm dalen; positie in markt wordt heroverwogen

Het gaat nog altijd niet goed met de smartphonetak van LG. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers komt naar voren dat de Koreaanse fabrikant het moeilijk heeft met de verkoop van mobiele devices. Het bedrijf zal de positie op de markt heroverwegen.

Smartphonetak van LG in het rood

LG is een grote speler in verschillende markten, maar in de smartphonemarkt heeft de fabrikant het moeilijk. De Koreaanse fabrikant heeft bekend gemaakt dat in het afgelopen jaar een verlies is geleden van omgerekend 750,63 miljoen dollar. Kwartaal op kwartaal laat de smartphonetak van LG diepe rode cijfers zien en nu is dat niet anders. (Heel) klein lichtpuntje; het verlies is iets minder hoog dan over 2019, toen kwam het verlies neer op omgerekend 858,34 miljoen Amerikaanse dollar.

De omzet van de smartphonetak van LG steeg in het vierde kwartaal van 2020 met 4,9 procent, ten opzichte van Q4 2019. Overigens was de omzet wel 9,2 procent lager in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens LG is dit te wijten aan de slechte beschikbaarheid van 4G-chipsets en tegenvallende verkopen in het high-end segment.

Een interessante ontwikkeling is dat LG aangeeft dat het de positie in de smartphonemarkt gaat heroverwegen. Dit komt niet helemaal als een verrassing, omdat eerder een interne memo uitlekte waarbij LG aangaf dat het zich mogelijk terugtrekt uit de smartphonedivisie, of dat het zich op andere segmenten gaat richten. Er wordt nu gekeken wat de koers gaat worden. De fabrikant geeft aan dat het verwacht dat de vraag naar smartphones wereldwijd zal stijgen naar die van voor de coronacrisis, maar dat ook de concurrentie toe zal nemen.

Ondanks de negatieve cijfers was er ook goed nieuws. Over het algemeen zag LG de winst met maar liefst 31,1 procent stijgen. De verkoop van (OLED-) televisies, voertuigonderdelen en huishoudelijke apparaten heeft hier aan bijgedragen.