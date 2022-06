Samsung Galaxy A41: update naar Android 12 beschikbaar

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy A41. De smartphone wordt onder andere in Nederland en België bijgewerkt met de update naar Android 12.

Android 12 voor Galaxy A41

Samsung heeft in de Benelux een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy A41. Arjaan laat aan DroidApp weten dat zijn A41 voorzien is van de update naar Android 12. Dit is de meest recente Android-versie die gedownload kan worden voor toestellen, en nu is dus de A41 aan de beurt. In de afgelopen maanden werden verschillende toestellen al voorzien van de update. In de changelog zien we verder dat Samsung de beveiligingsupdate van april meelevert. Deze brengt daarbij ook Samsung’s eigen patches.

De update naar Android 12 brengt een hoop verbeteringen. Denk aan de Kleurenpalet modus. Hiermee kunnen kleuren van de ingestelde achtergrond overgenomen worden in de interface. Verder zijn er dankzij Android 12 en de eigen One UI 4.1 nog meer opties. Denk aan de verbeterde privacy-opties. Een voorbeeld hiervan is dat je een app toegang kunt geven tot een geschatte locatie, in plaats van je daadwerkelijke locatie. Verder is er natuurlijk de Material You interface, verbeterde prestaties en verschillende andere verbeteringen.

Samsung rolt de update voor de Samsung Galaxy A41 vanaf nu uit. Als deze beschikbaar is voor je smartphone, dan krijg je hiervan een melding.