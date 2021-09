Galaxy S21-serie: uitrol bèta Android 12 met One UI 4 in september

Deze maand moet het gaan gebeuren voor een groep bezitters van de Samsung Galaxy S21-serie. In september opent het bètaprogramma van Android 12 met One UI 4.

Bètaprogramma van Android 12 met One UI 4

Samsung zal in september het bètaprogramma van Android 12 opengooien voor de bezitters van de Samsung Galaxy S21-serie. Dit betekent dat degenen met de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra aan de slag kunnen met de allernieuwste versie van Android. Niet alleen dit is nieuw met de update; gebruikers krijgen direct ook de voordelen van One UI 4, de nieuwste skin van Samsung.

One UI 4 beschikt over verschillende verbeteringen. Zo zullen er verschillende cosmetische veranderingen zichtbaar zijn. Verschillende visuele elementen zullen aangepast zijn en voorzien zijn van een nieuwe lik verf. De verwachting is dat er ook functies verbeterd zijn en er snelheidsverbeteringen zijn doorgevoerd in One UI 4. Wat er precies allemaal nieuw is, zullen we pas te weten komen als de bètaversie beschikbaar is. Een precieze datum hier is nog niet voor.

Samsung deelt niet de informatie over in welke landen de bètaversie beschikbaar komt. Doorgaans is dit als eerst in thuisland Zuid-Korea. In de weken erna volgen pas enkele Europese landen. In het verleden grepen we in Nederland en België naast de bèta en het is maar de vraag of we deze bèta wel vroegtijdig tegen gaan komen in ons land.

