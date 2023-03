Android 13 QPR3 Beta 2 verschenen: alle nieuwe functies

Google is lekker bezig met het ontwikkelen van Android 14, maar ook Android 13 wordt nog voortdurend verbeterd. De nieuwe versie Android 13 QPR3 Beta 2 is nu uitgebracht. Hierin zien we genoeg nieuwe functies in het mobiele besturingssysteem.

Android 13 QPR3 Beta 2

De update Android 13 QPR3 Beta 2 is uitgebracht door Google. Dit twee weken nadat Android 13 QPR3 Beta 1 is verschenen. Ook deze update brengt nieuwe functies en verbeteringen. Allereerst op het gebied van beveiliging. Middels Enchanced Pin Privacy wordt het voor gebruikers mogelijk om de animaties uit te schakelen, die je ziet bij het invoeren van je pincode om het toestel te ontgrendelen. Zo moet het voor afkijkers moeilijker worden om de code af te lezen, van de cijfers die zijn ingedrukt.

Google heeft Android 13 QPR3 Beta 2 van nog meer verbeteringen voorzien. Zo moet een bug opgelost zijn waarbij je telefoon soms vastliep nadat een telefoongesprek beëindigd werd. Ook hadden sommige gebruikers last van een flikkerend volumepaneel, werd het meldingenscherm afgesloten en zijn verschillende andere zaken aangepakt met deze update.

Changelog

De vernieuwingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Improvements for Adaptive Charging that can automatically adjust to your charging needs using on-device signals.

Fixed an issue that caused the volume panel to flicker when adjusting the volume using the volume buttons.

Fixed an issue that caused the system UI to get stuck in a blurry state in some cases, such as unlocking the device or finishing a phone call.

Fixed an issue where the notification shade was closing immediately after a user opened it.

Fixed an issue where the always-on display was displayed over apps and other content after unlocking the device.

Fixed an issue where a device couldn’t copy apps and data wirelessly during first-time setup.

De collega’s van 9to5Google melden ook nog een aantal bekende problemen, die met deze update nog niet opgelost zijn.

If the user tries to open the camera by pressing the power button twice, the camera displays a black screen instead.

In some cases when a work profile is switched on or off, the device reboots instead.

The list of Recent apps sometimes becomes unresponsive if the screen orientation is changed while the list is open.

Het gaat nu om een bétaversie van de Android 13-build. Dit betekent dat er nog her en der zaken aangepast en veranderd kunnen worden. De nieuwe definitieve update, die beschikbaar zal komen met de Pixel Feature Drop zal uitgerold worden in juni.