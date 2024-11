Google Pixel 10 en Pixel 11 komt met veel nieuwe AI-tools en camera-opties

Eerder dit jaar werd de Pixel 9-serie aangekondigd. Nu gaan de berichten rond over de Pixel 10- en Pixel 11-serie. Uit nieuwe details blijkt dat Google grootse plannen heeft met de Pixel 10- en Pixel 11-modellen. Deze zullen voorzien worden van een nieuwe Tensor chipset. Daar horen een hoop nieuwe functies bij.

Pixels krijgen nog meer functies

De komende Google Pixel 10 en Pixel 11 beloven aanzienlijke verbeteringen, vooral op het gebied van AI en camerafuncties, dat meldt Android Authority. Met de nieuwe Tensor G5-chip verwachten we een reeks innovatieve tools, van slimme videobewerkingen tot geavanceerde gezondheidsmonitoring en activiteitenfuncties.

Camera-upgrades en Cinematic Blur: Met de Pixel 10 en Pixel 11 komen indrukwekkende camera-updates, waaronder ondersteuning voor 4K-video met 60 beelden per seconde in HDR-kwaliteit, en mogelijk een 100x zoomfunctie. Deze zoom maakt gebruik van machine learning en is geoptimaliseerd voor zowel foto’s als video’s, hoewel de kwaliteit kan verschillen. Daarnaast krijgt de ‘Cinematic Blur’-functie een upgrade, inclusief een nieuwe ‘video relight’-optie om de lichtomstandigheden in video’s aan te passen.

Verbeterde nachtopnames en Ultra Low Light-video: Een andere veelbelovende toevoeging is de Ultra Low Light-modus, ook wel ‘Night Sight video’. Hiermee worden heldere en gedetailleerde opnames mogelijk gemaakt in zeer donkere omgevingen, zoals slecht verlichte kamers of schemerlicht, zonder dat cloudverwerking nodig is. Deze functie belooft een doorbraak in video-opnames bij weinig licht dankzij verbeterde hardware en de ‘Cinematic Rendering Engine’ in de Tensor G5-chip.

Slimme AI-functies voor fotobewerking: Naast videomogelijkheden worden ook enkele AI-gebaseerde bewerkingstools verwacht. ‘Speak-to-Tweak’ zou gebruikers in staat stellen om via stem aanpassingen te maken in foto’s. Ook is er een ‘Sketch-to-Image’-optie in ontwikkeling, vergelijkbaar met tools van andere merken, waarmee gebruikers eenvoudig een afbeelding kunnen maken op basis van een schets.

Gezondheids- en Activiteitentracking: Google introduceert mogelijk ook always-on ML-functies gericht op gezondheids- en activiteitsmonitoring. Dankzij een ‘nanoTPU’ kan de Pixel 11 onder meer ademhalingsgeluiden, snurken, slaapapneu en valdetectie bijhouden. Voor sportieve gebruikers is er ‘Running ML’, met functies voor hardlopers zoals tempocoaching en balansanalyse.

Toekomstige Pixel-functionaliteiten: Bovendien werkt Google aan de integratie van Stable Diffusion-modellen in de nieuwe Tensor-chip, wat betekent dat beeldverwerking en AI-tools zoals Pixel Studio lokaal kunnen draaien in plaats van op een server. Andere nieuwe functies, zoals een ‘Magic Mirror’ waarover nog weinig details bekend zijn, beloven een interessante uitbreiding van het gebruiksgemak en de creatieve mogelijkheden.

Met deze innovaties zet Google opnieuw in op AI en cameratechnologie. De Pixel 10 en 11 worden een goede keuze voor gebruikers die sterke AI-ondersteunde functies en verbeterde gezondheids- en camerafuncties zoeken. Het zal nog wel even duren totdat de nieuwe toestellen aangekondigd worden door Google.