‘Waze wordt meer opgeruimd door wegwaarschuwingen samen te voegen’

Liefhebbers van navigatie-app Waze krijgen waarschijnlijk binnenkort een verbeterde ervaring. De verschillende meldingen die Waze geeft onderweg, kunnen worden samengevoegd. Op deze manier moet de kaart meer opgeruimd worden.

Waze wordt meer opgeruimder

Google nam in 2013 Waze over, en hoewel Google Maps veel van de functies heeft bijgekregen, wordt vastgehouden aan twee verschillende navigatie-apps. Waze is onder een grote groep gebruikers geliefd, en dat geldt ook in Nederland. De navigatie-app werd een stuk populairder nadat Flitsmeister veel functies achter de betaalmuur stopte. Een verbetering voor Waze lijkt nu onderweg te zijn, waarbij je kaart een stuk opgeruimder wordt.

Waze is populair doordat iedereen zijn of haar melding door kan geven. Denk aan de aanwezigheid van de politie, een flitser, langzaam rijdend verkeer, een ongeluk of bijvoorbeeld een afgesloten rijstrook. Wanneer je onderweg bent, kunnen meldingen zich snel ophopen. Zeker wanneer er een afgesloten rijstrook is door een ongeluk, waardoor je in de file staat. Dat zijn dan al meerdere losse icoontjes en meldingen op de kaart. En dat niet alleen; ook de gesproken waarschuwingen kunnen zich dan snel opvolgen.

Dat moet anders kunnen, zo bedacht een Waze-gebruiker. Hij deed het verzoek bij Waze om dergelijke meldingen samen te voegen. Waze heeft hierop gereageerd, en laat weten te werken aan deze functie en deze ‘in de nabije toekomst’ uit te rollen. Meldingen worden dan gecombineerd, waardoor je slechts eenmaal een melding krijgt als ‘file vanwege een afgesloten rijstrook en werkzaamheden’. Ook de icoontjes zouden hier gecombineerd kunnen worden.

Het is op dit moment onbekend wanneer Waze de verbeteringen doorvoert in de app.