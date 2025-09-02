Inflatiecorrectie zorgt voor prijsstijging bij KPN en Vodafone

Twee telecomproviders hebben bekend gemaakt dat ze de prijzen gaan verhogen. Zowel bij KPN als bij Vodafone gaan bestaande klanten ruim 3 procent meer betalen. De wijziging gaat volgende maand in.

Inflatiecorrectie bij KPN en Vodafone

Het is weer het moment van het jaar, waarop providers de inflatiecorrectie gaan doorberekenen aan klanten. Om te beginnen is er een wijziging op komst bij KPN. Per 1 oktober gaan bestaande klanten, met een abonnement die voor 1 juli 2025 is ingegaan, 3,6 procent meer. Dit is te danken aan de inflatiecorrectie, en wordt berekend over de periode van juli 2024 tot en met juni dit jaar.

Bij Vodafone gaan bestaande klanten ook meer betalen. Omdat er vermoedelijk over een andere periode berekend wordt, komt de inflatiecorrectie bij de roodgekleurde provider uit op 3,2 procent. Ook hierbij geldt dat de correctie toegepast wordt op bestaande mobiele abonnementen die voor 1 juli zijn afgesloten. Moederbedrijf VodafoneZiggo laat weten dat de kosten zijn gestegen, waardoor de prijsverhoging nodig is.

Telecomprovider Odido voert wijzigingen met de inflatiecorrectie pas in januari door, dus die informatie krijgen we later te horen. Overigens kunnen klanten niet opzeggen, als zij het niet eens zijn met de inflatiecorrectie. Providers nemen dit soort zaken op in de algemene voorwaarden en is geen reden om het op te zeggen. Klanten krijgen bericht van de provider met de informatie over de inflatiecorrectie.