Vodafone verhoogt dagtegoed van Unlimited-bundels naar 20GB

Vodafone heeft wijzigingen doorgevoerd in de Unlimited-abonnementen. Het gaat om een verhoging van het dagtegoed bij Unlimited abonnementen. De wijziging is inmiddels ingegaan, zo maakt de provider bekend in een bericht aan klanten.

Vodafone verhoogt dagtegoed

Het dagtegoed bij de Red Unlimited abonnementen van Vodafone gaat omhoog. Per 1 januari 2025 krijgen klanten met dit abonnement voortaan 20GB aan data per dag. Wanneer je dit hebt verbruikt, kun je steeds 2GB extra afnemen zonder extra kosten. Dit doen klanten via de My Vodafone app of middels een SMS. Tot dit jaar was het dagtegoed 10GB en is met deze wijziging nu dus verdubbeld. Daarnaast verhoogt Vodafone ook het maandtegoed bij het gebruik van roaming. Binnen de Europese Unie wordt dit 10GB meer, met een dagtegoed van 50GB per maand. Bij Red Together gaat de EU-bundel ook van 40GB naar 50GB.

Vodafone volgt met deze wijziging de andere providers met een Unlimited-abonnement. Bij Odido en KPN geldt er al een tijdje een tegoed van 20GB per dag.