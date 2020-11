LG Wing met draaibaar scherm komt naar Nederland: alle details

LG presenteerde enige tijd geleden haar nieuwe smartphone; de LG Wing. Deze smartphone met opvallende behuizing komt nu ook naar ons land, zo bevestigt het merk.

LG Wing naar Nederland

Deze maand zal LG haar nieuwste smartphone lanceren in Nederland. De fabrikant heeft bevestigd dat het de LG Wing vanaf 13 november in de winkels legt. Het toestel heeft een zogenoemd verborgen scherm, dat tevoorschijn gedraaid kan worden. Dit gebeurt met een kwartslag, waarmee de Wing een opvallende verschijning is.

Het hoofdscherm van de LG Wing is een 6,8 inch P-OLED paneel met Full-HD+ resolutie. Het tweede scherm telt 3,9 inch en biedt een resolutie van 1240 x 1080 pixels. De smartphone heeft 128GB/256GB aan opslagruimte beschikbaar en 8GB werkgeheugen. Het kan overweg met het 5G-netwerk en er is een Snapdragon 765G processor.

Voor het maken van foto’s biedt de LG Wing een triple-camera met 64MP hoofdcamera, 13MP groothoeklens en 12 megapixel telelens. Voor de selfies is er een 32 megapixel pop-up camera. Dankzij de Gimbal Motion Camera gebruik je het tweede scherm van het toestel als handgreep. Zo zorg je voor nog meer stabiliteit. Je kunt handig met een joystick de camerahoek regelen, verschillende instellingen aanpassen en zelfs zorgen voor pan follow voor horizontale bewegingen. LG levert de Wing met een 4000 mAh accu en een vingerafdrukscanner in het scherm.

De LG Wing is vanaf 13 november verkrijgbaar voor een bedrag van 1099 euro. In de eerste maand krijg je een promopakket met 100 euro korting, gratis Tone Free FN6 true wireless earbuds met UV-reiniging, een gratis hoesje en gratis screenprotector. Je kunt hem bestellen bij Belsimpel, waarna hij later bij meer verkopers te vinden is.