Xiaomi 15-serie uitgelekt: ook foto’s van opvallende Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi komt binnenkort met de Xiaomi 15 Ultra. Deze nieuwe smartphone laat zich nu alvast zien op uitgelekte beelden. Ditzelfde geldt voor de andere twee modellen uit de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Pro.

Nieuwe Xiaomi’s in beeld

De nieuwe toestellen van Xiaomi worden op 29 oktober verwacht voor de Chinese markt. In de tussentijd krijgen we de nodige beelden te zien van de Xiaomi 15-serie. Of we op die dag ook de Xiaomi 15 Ultra ook al krijgen te zien, dat is nog niet bekend. We zien hem nu wel vast voorbij komen op beelden. We beginnen gelijk bij dat toestel.

Xiaomi 15 Ultra

Wat opvalt aan de Xiaomi 15 Ultra is de merkwaardige indeling van de cameramodule. De module zelf is cirkelvormig, maar de lenzen zitten wat door elkaar verspreid. Drie zitten er in een rij, één lens zit er boven. Verder zien we een toestel met een licht gebogen scherm. De camera krijgt een 200 megapixel periscooptelelens met 4,3x zoom. We zien ook driemaal een 50MP camera; de hoofdcamera, groothoek en 2x telefotolens. Voor selfies is er een 32 megapixel front-camera.

De smartphone komt met een 6,7 inch OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Aan boord zit de nieuwe Snapdragon 8 Elite processor en zelfs een flinke 6000 mAh batterij staat paraat. Deze kun je 90W bekabeld of 80W draadloos laden. Vanaf dag één draait de Xiaomi 15 Ultra op Android 15 met de nieuwe versie van HyperOS 2.0.

Xiaomi 15 en 15 Pro

Twee andere modellen waar we meer van krijgen te zien, zijn de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Pro. Het basismodel krijgt een 6,36 inch, maar over het Pro-model is niets bekend. De nieuwe serie krijgt voor het eerst een ultrasonische vingerafdrukscanner, waar dit voorheen een optische scanner was. Dit moet zorgen voor een snellere en meer accurate vingerafdruk.