Xiaomi brengt haar vouwbare Mix Flip uit in Nederland en België

De vouwbare smartphone van Xiaomi, de Xiaomi Mix Flip, wordt uitgebracht in Nederland en België. Het is hiermee het eerste toestel van de fabrikant, dat verschijnt in ons land. De telefoon krijgt wel een flink prijskaartje mee.

Xiaomi Mix Flip voor Nederland

We schreven donderdag over de Xiaomi 14T-modellen die zijn aangekondigd. De fabrikant deelt nu ook nieuws over de foldable van het bedrijf. Xiaomi zal haar Xiaomi Mix Flip uitbrengen in de Benelux. Het is hiermee het eerste toestel van het merk dat verkrijgbaar is in onze regio.

Met een prijs van 1299 euro is hij duurder dan bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 6. Die smartphone verscheen voor 1199 euro. Motorola bracht juist de Razr 50 uit voor een bedrag onder de duizend euro. Xiaomi brengt haar Mix Flip uit met 12GB RAM en 512GB opslagruimte, en dat laatste is dan wel weer wat meer dan de twee andere merken.

De Mix Flip is een clamshell-smartphone met een intern scherm van 6,86 inch. Aan de buitenkant is het toestel uitgerust met een 4,01 inch scherm. Voor de foto’s is er tweemaal een 50 megapixel camera, waarvan één voorzien van 2x optische zoom. Er is een 4780 mAh batterij met 67W snelladen en 50W draadloos laden.