Xiaomi 15 Ultra is officieel en heeft 200 megapixel telelens

Xiaomi heeft haar nieuwe Xiaomi 15 Ultra aangekondigd. Deze nieuwe smartphone is voorzien van een geavanceerde camera, met een hoge resolutie telelens.

Xiaomi 15 Ultra

In China heeft Xiaomi haar nieuwe vlaggenschip aangekondigd; de Xiaomi 15 Ultra. De smartphone zal in een later stadium ook naar Europa komen, maar door de aankondiging weten we nu alvast wat we kunnen verwachten. De focus bij het toestel ligt vooral op de camera, de batterij en de prestaties.

Xiaomi geeft de telefoon de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset, samen met 12GB/16GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 256GB, 512GB of 1TB. Daarbij zien we een silicumcarbide batterij met een capaciteit van 6000 mAh, al zou volgens de geruchten het Europese model van een 5410 mAh batterij voorzien worden. Deze kan 90W bekabeld en 80W draadloos geladen worden.

De Xiaomi 15 Ultra krijgt een 6,73 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixes. De smartphone komt beschikbaar in het zwart en wit, waarbij de zwarte een gripvaste textuur heeft aan de achterkant.

Voor de camera is weer samengewerkt met Leica. De hoofdcamera is een 50MP Sony LYT-900 sensor met een vaste f/1.63 diafragma-opening. De 70mm telefoto-lens vervangt de eerdere 75mm en behoudt een f/1.8 diafragma. De grootste upgrade is de nieuwe 100mm telecamera met een 200MP Samsung HP9 sensor. Deze camera vangt 136% meer licht op dan zijn voorganger, wat zorgt voor aanzienlijk betere zoomprestaties. De ultragroothoeklens heeft een 14mm f/2.2-lens met een 1/2,51-inch sensor.

Qua updates belooft Xiaomi vier Android OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De prijs begint bij omgerekend zo’n 854 euro, maar het toestel zal hier meer gaan kosten, zo kunnen we je bijna wel garanderen.