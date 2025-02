‘Xiaomi kondigt nieuwe Xiaomi 15 Ultra aan tijdens MWC’

Het lijkt erop dat Xiaomi later deze maand een nieuwe smartphone zal presenteren. Dat doet het merk tijdens het Mobile World Congres, zo wordt duidelijk in een teaser. Xiaomi zal de Xiaomi 15 Ultra laten zien.

Xiaomi 15 Ultra is onderweg

Xiaomi heeft eerder al de Xiaomi 15-serie gepresenteerd; er komt nog een nieuw toestel bij. We kunnen de Xiaomi 15 Ultra verwachten. In een teaser van het bedrijf, wordt gesproken over een aankondiging op 26 februari. Naar verluidt gaat het hierbij om de aankondiging in China. De aankondiging voor Europa zou een paar dagen later plaatsvinden, in maart tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

In een eerdere video was de telefoon eerder al uitgelekt. Opvallend dat hierbij gekozen wordt voor een gigantische cameramodule, zoals we die ook al zagen bij de OnePlus 13 en Oppo Find X8 Pro. De smartphone zou een 1-inch sensor krijgen, met een 200 megapixel telescooplens, een 50 megapixel telelens en een 50 megapixel groothoeklens.

Xiaomi geeft de Xiaomi 15 Ultra met een Snapdragon 8 Elite chipset, een flinke 6000 mAh batterij en een 6,8 inch AMOLED-scherm. Alle details krijgen we in de komende weken te horen.