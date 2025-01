Xiaomi komt met nieuwe Poco X7-serie op 9 januari: specs uitgelekt

Op 9 januari krijgen we nieuwe toestellen te zien van Xiaomi’s dochtermerk Poco. De teaser die het bedrijf deelt, spreekt over ‘Xceed Limits’. Er zijn al beelden uitgelekt van de nieuwe Poco X7-serie. Vermoedelijk krijgen we de Poco X7 en Poco X7 Pro te zien.

Poco X7 aankondiging op 9 januari

Volgende week komt Poco met de aankondiging van de Poco X7 en de Poco X7 Pro. De fabrikant wilde eerder nog losgezien worden van Xiaomi, maar het lijkt erop dat dit met de nieuwe Poco X7-modellen weer anders is. De fabrikant laat namelijk weten dat de aankondiging live te vinden zal zijn op de website van Xiaomi (Mi). Duidelijk is ook dat de Poco X7-modellen niet de meest originele toestellen zullen worden. Zo zijn de Poco toestellen in de X-serie rebrandings van Redmi telefoons.

De specificaties zijn grotendeels al op het net verschenen. De Poco X7 is een smartphone voorzien van een 6,67 inch 1,5K AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Van binnen zit een MediaTek Dimensity 7300 Ultra-chipset, samen met maximaal 12GB RAM en maximaal 512GB opslagruimte. De telefoon is IP68 gecertificeerd, wat aangeeft dat deze stof- en waterdicht is. Verder zal de Poco X7 voorzien zijn van een 5110 mAh batterij met 45W opladen. Verder is er een 50 megapixel camera met OIS en 20 megapixel selfielens.

De Poco X7 Pro kan de nieuwe MediaTek Dimensity 8400 chipset verwachten, zo melden de geruchten. Het scherm is gelijk, maar met een hogere helderheid (3200 nits) en hogere touch-samplingfrequentie van 2560 Hz. Ook hier zien we een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 6000 mAh batterij en 90W laden. Op 9 januari krijgen we alle details te weten.