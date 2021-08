Google Pay laat je vanaf nu in België betalen met smartwatch

Goed nieuws voor de Belgische bezitters van een smartwatch met Wear OS. Samen met nog een aantal landen kunnen Belgen hun smartwatch nu gebruiken voor het doen van mobiele betalingen via Google Pay. Dit allemaal dankzij een nieuwe update.

Betalen met Wear OS in België

In Nederland kunnen we nog altijd geen gebruik maken van Google Pay. De betaaldienst is wel al een langere tijd beschikbaar in België. Peter laat aan DroidApp weten dat een nieuwe update voor zijn smartwatch met Wear OS ervoor zorgt dat ook betalingen gedaan kunnen worden met de smartwatch. Niet alleen in België is dit vanaf nu mogelijk, maar ook in onder andere Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. Het was dus al mogelijk te betalen via Google Pay met de smartphone, maar nu dus ook via de smartwatch.

Peter laat ons weten dat het ook mogelijk is om meerdere bankkaarten te activeren. In het menu met snelle instellingen, zoals te zien is op de foto van zijn TicWatch Pro 3, is ook het Pay-icoontje te zien.