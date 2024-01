ING voegt in februari ondersteuning toe voor Google Pay

Eindelijk is het zover; de ondersteuning voor betalen via Google Pay komt naar ING. De bank maakt bekend vanaf volgende maand de dienst te ondersteunen.

ING komt met Google Pay

Al langere tijd gaan er berichten rond dat ING werkt aan de ondersteuning voor Google Pay. Op deze manier kun je betalen in winkels met je mobiele smartphone, via de Google Wallet app. Nu kun je nog mobiel betalen met de eigen ING Bankieren app. Al enige tijd geleden gaf ING aan te werken aan ondersteuning voor Google Pay en ook Garmin Pay. Nu is er eindelijk meer bekend. Andere banken gingen ING al voor. De bank kwam in de afgelopen week al met de nieuwe functie Rond af & Spaar.

DroidApp-lezer Tim tipte ons een tweet, waarin ING de bevestiging heeft gegeven dat Google Pay binnenkort beschikbaar komt voor klanten van ING. De bank zegt hierover het volgende; “Eind februari zal Google Pay eindelijk beschikbaar worden. Meer informatie zullen we binnenkort bekend maken en communiceren”.

Het voordeel van Google Pay, is dat je alles regelt via de Google Wallet app, wat weer vergelijkbaar is met Apple Pay; een betaalmethode die erg laagdrempelig is en positief ontvangen wordt door gebruikers. Vrijwel alle banken werken met Apple Pay, maar dus nog niet met Google Pay. Of dit betekent dat er ook direct ondersteuning komt voor Garmin Pay, de betaaldienst van Garmin op onder andere smartwatches, is niet bekend.

Het lijkt voor de hand te liggen dat met deze aankondiging het einde ook nabij lijkt voor betalen via de ING Bankieren app. Voor betalingen gebruik je dan namelijk de Google Wallet applicatie. Echter blijft hierover nog meer informatie onduidelijk, en die zullen we ongetwijfeld volgende maand van ING te horen krijgen.