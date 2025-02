Eufy E20 naar Nederland: 3-in-1 robotstofzuiger met handzuiger

Eufy is geen onbekende speler in het aanbod van smart home-producten. Het merk maakt nu bekend dat de Eufy E20 naar Nederland komt. Het is een 3-in-1 robotstofzuiger, met handzuiger.

Eufy E20 uitgebracht in ons land

Eufy heeft de nieuwe Eufy E20 uitgebracht in ons land. Het is zowel een robotstofzuiger als een steelstofzuiger in één. Het apparaat werd voor het eerst aan het publiek getoond op de CES in Las Vegas vorige maand. De 3-in-1-zuiger is ook direct een handstofzuiger en maakt dus gebruik van dezelfde motor. Deze kun je uit het station van de robotstofzuiger halen, zodat je zelf kunt kiezen welke vorm van stofzuigen je wilt gebruiken.

De robotstofzuiger is voorzien van een drievoudig lasersysteem, wat ervoor moet zorgen dat de robot kan manoeuvreren rondom obstakels en deze ook kan vermijden. Dit zowel ’s nachts als overdag. Er is een 5-traps filtratiesysteem en een speciale kam op de borstel moet ervoor zorgen dat het haar makkelijk uit de klit verwijdert wordt. De Eufy E20 kan overweg met Amazon Alexa, Apple Siri en de Google Assistent. Wanneer de batterij bijna leeg is, kan deze zelf naar het oplaadstation gaan en vervolgens de schoonmaakroute weer hervatten. Drempels van twee centimeter kunnen ook ‘overwonnen’ worden door de stofzuiger. De maximale zuigkracht komt uit op 30.000 pascal en 8000 pascal bij de robotfunctie. De robot kun je bedienen via de Eufy Clean app.

De Eufy E20 is in 2,5 uur volledig opgeladen en de stofzuigerzak heeft een inhoud van drie liter. Het nieuwe product van Eufy is per direct beschikbaar in Nederland voor een bedrag van 549 euro bij Coolblue en Bol.com.