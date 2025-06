Adobe Photoshop app uitgebracht als beta voor Android: premium functies gratis

Eindelijk is het zover; Photoshop voor Android is door Adobe uitgebracht in de Google Play Store. Als eerst gaat het om een bètaversie. Hierin zijn de premium-functies gratis beschikbaar.

Photoshop voor Android

Het heeft nogal wat tijd in beslag genomen; maar Photoshop kan nu ook voor Android gedownload worden. Eerder bracht Adobe de toepassing al uit voor Apple iOS. Nu is Adobe gestart met de bètaversie van de applicatie, welke je nu kan downloaden voor je smartphone of tablet. Later zal de definitieve versie verschijnen.

De app is momenteel gratis beschikbaar tijdens de bètaperiode, inclusief alle premium tools. Adobe heeft nog geen details bekendgemaakt over de duur van deze periode en wat de prijzen in de toekomst zullen zijn.

De mobiele Photoshop app voor Android is gericht op gebruikers die onderweg willen ontwerpen en bewerken met de bekende tools. Adobe benadrukt dat de app een reeks kernfunctionaliteiten bevat die ook in de desktopversie beschikbaar zijn. Belangrijke onderdelen van de app zijn onder meer de Tikselectietool, waarmee gebruikers snel onderdelen van een afbeelding kunnen selecteren of vervangen, en de Spot Healing Brush om storende elementen te verwijderen. Ook bevat de app een reeks door AI ondersteunde functies, mogelijk gemaakt door Adobe’s Firefly-engine. Zo kunnen gebruikers met Generative Fill eenvoudig nieuwe elementen toevoegen of delen van een afbeelding transformeren op basis van tekstcommando’s.

Daarnaast biedt de app toegang tot een bibliotheek met gratis Adobe Stock-middelen en bevat deze diverse hulpmiddelen voor nauwkeurige bewerkingen, zoals Object Select, Magic Wand en de kloonstempel. De lagenbeheeropties zijn uitgebreid met aanpassingslagen en geavanceerde overvloeimodi, zodat gebruikers meer controle hebben over hun ontwerp.

Downloaden

De Photoshop (bèta)-app is beschikbaar voor Android-apparaten die draaien op versie 11 of hoger. Tevens is een toestel nodig met 6GB RAM of meer.