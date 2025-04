Amazon kondigt Blink Outdoor 4 beveiligingscamera aan voor 80 euro

Een nieuwe beveiligingscamera is aangekondigd door Amazon. Het bedrijf werkt onder de naam ‘Blink’ aan verschillende producten. Nu heeft het merk de Blink Outdoor 4 aangekondigd. Voor acht tientjes heb je daarmee een beveiligingscamera.

Blink Outdoor 4

Wil je gebieden rondom je huis in de gaten houden, dan zijn er verschillende mogelijkheden. We bespraken eerder de EufyCam 3 met zonnepaneel, maar die kost aardig wat duiten. Amazon heeft submerk Blink, en daar wordt nu een nieuwe beveiligingscamera voor buiten toegevoegd aan het portfolio. Het merk biedt ook al camera’s voor binnen, om een oogje in het zeil te houden.

De nieuwe Outdoor 4 biedt een betere beeldkwaliteit bij weinig licht, een breder gezichtsveld en verbeterde, geavanceerdere bewegingsdetectie. Dit is te danken aan een nieuwe chip die in de camera geplaatst is. Volgens Amazon moet de batterij van de Blink Outdoor 4 twee jaar meegaan. Met een nieuw Battery Extension Pack kun je dit uitbreiden tot vier jaar.

De Blink Outdoor 4 biedt verder diverse privacy- en beveiligingsinstellingen. Zo kunnen gebruikers via de app privacyzones instellen en ongewenste gebieden zoals openbare ruimtes uitsluiten van opname. Alle gegevens worden veilig opgeslagen op Europese servers. De camera is te integreren met Alexa, zodat livebeelden bekeken en meldingen ontvangen kunnen worden via Echo-apparaten. Met een Blink Abonnement kunnen daarnaast nog extra functies worden geactiveerd, waaronder het opslaan van langere videoclips, uitgebreidere livebeelden en persoonsdetectie.

De nieuwe camera werkt samen met de nieuwe Blink Sync Module Core voor cloudopslag. De set met de camera en deze module komt uit op 79,99 euro. In een bundel met het batterijpack betaal je 99,99 euro. Je kunt hem direct aanschaffen bij Amazon.